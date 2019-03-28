توحيد الجهود الأمنيّة بين وزارتي المؤقّتة والوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عقد بمقرّالإدارة العامّة للإمداد والمخازن بوزارة الداخلية بالمؤقتة، اجتماعًا أمنيًا ضمّ وفدًا من من وزارة داخلية الوفاق بالمنطقة الغربية .

ويأتي هذا الاجتماع عقب استقبال مدير أمن بنغازي الوفد؛ لمناقشة المواضيع المتعلقة بربط المنظومات الإدارية والمخازن التابعة لمديريات الأمن.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي عبر مكتبها الإعلامي، أن الوفد الأمني يتكون من مدير عام إدارة شؤون الإمداد، ورؤساء مكاتب الشؤون العامة، من التفتيش والمتابعة، والخدمات والأشغال، وغيرها.

وتمحور الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، بمقر الإدارة العامة للإمداد والمخازن على عدد من النقاط أهمها، توحيد الجهود ووضع آلية عمل مشتركة للعمل بروح الفريق الواحد، وتذليل كافة الصعاب أمام مديريات الأمن والأجهزة الأمنية والإدارات العامة بوزارة الداخلية، بما يضمن التوزيع العادل للملابس والمهمات وتم أيضا الاتفاق على توحيد المنظومة الإدارية بين الإدارتين.

يذكر بأن هذا الاجتماع تم بعد الترتيب والتنسيق، واستكمالا لعدة اجتماعات سابقة، بعد موافقة وزيري الداخلية بالحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق الوطني، على المبادرة الوطنية التي قدمت لهما؛ لتوحيد الجهود الأمنية وحلحلة كل المختنقات التي تحول دون فرض الأمن في كامل التراب الليبي، حيث اقتضت الحاجة لهذه المبادرة؛ لتوحيد صفوف وزارة الداخلية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.