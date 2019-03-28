بعد احتجازها أربع سنوات بألمانيا .. الطّائرة الرّئاسية شالنجير 850 تصل ليبيا 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن مطار معيتيقة الدّولي اليوم الخميس، وصول الطائرة الرئاسية نوع ” شالنجير CL – 850”” والتي كانت محتجزة في ألمانيا، لدى شركة LABS منذ إرسالها للصيانة في 2013م.

وكانت محكمة ألمانية متخصصية قد أصدرت في أغسطس الماضي، حكماً نهائياً يقضي بعودة الطائرة الخاصة ( VIP ) إلى ليبيا بعد احتجازها في ألمانيا، لمدة أربع سنوات حيث تعود تبعية هذه الطائرة إلى الشركة المتحدة للطيران والتابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، و تم شراؤها في 2010م بمبلغ 47 مليون يورو .