الإعلام الإردني : لا شبهة جنائية وراء وفاة نجل السّفير الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشفت وسائل الإعلام الإردنية، عن آخر تطورات قضية وفاة نجل السّفير الليبي في الأردن “محمد حسن البرغثي”، وعن آخر رسالة أرسلها الشاب “حسن” لوالده.

وقالت الوسائل، لا وجود لشبهة جنائية وراء وفاة نجل السفير الليبي في الأردن، حيث عثر على جثة نجل السفير في منطقة (عبدون) بالعاصمة عمان، صباح أمس الأربعاء.

ومن جهته، صرح مصدر أمني بقوات الشركة الأردنية، بأن هناك شبهة انتحار تقف وراء المتوفى، بطلقة نارية من مسدسه، وإن آخر رسالة أرسلها نجل السفير إلى والده مساء الثّلاثاء كانت بإعلامه فيها أنه “سينتحر”.

ووفق المصدر فإن الشاب المتوفى عاد من دراسته في أمريكا للعلاج في الأردن بعد أن انتابته حالة اكتئاب هناك.

وكانت الأجهزة المختصة عثرت صباح الأربعاء، على جثة، بالقرب من نفق (عبدون) وسط العاصمة عمان، والتي تم التعرف عليها وتعود لنجل السفير الليبي في الأردن.

وقامت الأجهزة الأمنية بإبلاغ المدعي والطبيب الشرعي للكشف على الجثة؛ لتحديد سبب الوفاة.