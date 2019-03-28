سلامة : الفساد لدى الطبقة السياسية في ليبيا يندى له الجبين

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “غسان سلامة”، إن هناك مليونيرًا جديدًا كل يوم في ليبيا، مشيرًا إلى أن الطبقة الوسطى تتقلص يومًا بعد آخر .

واتّهم “سلامة” في مقابلة مع قناة «الجزيرة» الإخبارية بثت مساء الأربعاء، الطبقة السياسية في ليبيا بأن لديها كمًا كبيرًا من الفساد يندى له الجبين، موضحًا أن هناك من يجني ثروات طائلة من المناصب يجرى استثمارها خارج ليبيا .

وأضاف “ما نراه في ليبيا أمر مؤسف يستولون على المال العام ثم يوظفونه في الخارج” .

ولفت “سلامة” إلى أنه لا يريد أن يطمئن الفئة الحاكمة في ليبيا، التي لديها مستوى عال من الفساد، معتبرًا أنه آن الأوان أن يكف أي طرف عن التمسك بالمنصب الذي يمكنه من اقتناء الثروة .

وفي ذات الشأن، قال إن هناك دول لاتزال مستمرة، في إرسال السلاح إلى ليبيا، على الرغم من المناشدات المتكررة، لوقف هذه العمليات التي تساهم في زعزعة الاستقرار.

وتابع “عدم ضمان وقف إطلاق النار ليس دليلاً على فشل العملية السياسية في ليبيا، والدليل على ذلك الاجتماعات المشتركة بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة مشكلة الهلال النفطي في يونيو 2018م، واستئناف الانتاج في حقل الشرارة النفطي”، لافتا إلى أن النزاع القائم في ليبيا هو نزاع على الثروة وليس نزاع إيديولوجيات، وإن البعثة لا تفرق بين الأطراف التي تنتهك القانون الإنساني.

وشدد “سلامة”، على أهمية استغلال هذا التقدم التراكمي في ليبيا، داعياً الليبيين إلى انتهاز فرص تجديد الدم في مؤسسات الدولة، لكنه نبّه إلى أن هناك مشكلات كبيرة يتطلب معالجتها.