تُكلّف الإدارة العامّة للبحث الجنائي بتأمين المنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن وزير الدّاخلية بالحكومة المؤقّتة المستشار “إبراهيم بوشناف” عن الاتّفاق على تكليف الإدارة العامّة للبحث الجنائي برئاسة عقيد “صلاح هويدي” بتعزيز أمن المنطقة الجنوبيةبعد اكتمال تحريره من قبل القوات المسلحة.

وقال المستشار “بوشناف” إن الاتفاق جاء بناءً على اجتماع، عقد أمس الأربعاء بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات رئيس لجنة أزمة الجنوب “عبدالرحمن الأحيرش” بحضور وزير الصناعة المدير التنفيذي للجنة “السنوسي صالح”، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء “خليفة حسني”، إضافة إلى مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد “صلاح هويدي”.

وبحث الاجتماع خطة تأمين الجنوب، بعد استكمال تحريره والزيادة في بسط السيطرة الأمنية في كامل المناطق بعد تجهيز القوة لانتقالها هناك.

ونوّه المستشار “بوشناف” إلى أن البحث الجنائي له تجربة رائدة في تأمين المناطق المحررة وكان آخرها في مدينة درنة.