حفتر: الليبييون يستحقون حياة أفضل بعد أن حرموا منها لأعوام

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد القائد العام المشير “خليفة حفتر” دعمه لكافّة الجهود المبذولة باتّجاه قيام الدّولة اللّيبية وإنهاء أزمتها المُستمرة من أعوام؛ لرفع المعاناة عن أبناء الشعب .

وجاءت تصريحات المُشير، خلال لقاء جمعه مع سفراء الاتّحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا بمقرّ القيادة العامّة بالرّجمة خلال اليومين الماضيين، بثها المكتب الإعلامي للقيادة اليوم الخميس .

وأوضح المشير “خليفة حفتر” خلال حديثه أمام السُّفراء أنّ ليبيا تتمتع بثروات كبيرة بحاجة لاستثمارها بالشّكل المطلوب، مُؤكّداً أنّ الليبيين لهم الحق الأول للتّمتع بها، خاصّة بعد أن حرموا منها لأعوام.