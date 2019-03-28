توريد حضانات إلى قسم حديثي الولادة في طبي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تسلم قسم حديثي الولادة في مركز بنغازي الطبي، عدد سبع حضانات جديدة وحديثة .

وقال مدير مكتب الإعلام في المركز الطبي “خليل قويدر” إن الحضانات قامت بتوفيرها إدارة المركز؛ لتغطية النقص في القسم والذي يستقبل حالات من داخل مدينة بنغازي وباقي المدن والقرى المجاورة .

وأشار “قويدر” إلى أن الحضانات الجديدة خاصة بالمواليد الخدج، وهي متكاملة المميزات وتشمل قراءات الأكسجين ونسبته في الدم ودرجة حرارة الطفل، وهي كدفعة أولى، حيث إن القسم كان في أشد الحاجة إلى هذه الحضانات، بسبب أن عدد المواليد الخدج في ازدياد مستمر .

إلى ذلك، أشارت رئيس قسم الولادة في المركز الطبي “سابقا” الدكتورة “إيناس إهليس، إلى زيارتها يوم الجمعة الماضي، إلى مستشفى تاكنس شرق بنغازي، من أجل وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح قسم الولادة وعمليات أمراض النساء .

وأكدت “إهليس” أن الطاقم الطبي في المستشفى متكامل “أطباء نساء وتوليد وتخدير وعناية فائقة وتمريض عام وقبالة وإدارة صحية وأطباء أطفال”، إضافة إلى الكوادر الطبية والطبية المساعدة مثل الباطنة والجراحة والأشعة وغيرها .

وقالت إهليس:” لا أنسى أن أذكر أن هناك وقفة جادة لمستها في أكثر من زيارة من قبل إدارة المرفق وأهالي المنطقة لانجاحه والإسراع في افتتاحه” .

ونوهت الدكتور “إيناس” إلى أن افتتاح مستشفيات في المناطق والبلدات للرعاية الأولية والثانوية، يخفف الضغط على المستشفيات الكبرى ويجعلها تختصر على الحالات الكبرى والمعقدة، ويخفف معاناة المواطنين للوصول إليها،ويحسن فرص اكتشاف الأمراض المختلفة وتشخيصها ومتابعتها وتوثيقها، ويوفر لهم ذات العناية الطبية المبذولة لقاطني المدن الكبرى .