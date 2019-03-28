حفتر يبحث مع بن سلمان تطورات الأحداث في الساحة الليبية

حفتر يبحث مع بن سلمان تطورات الأحداث في الساحة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الأربعاء في الرياض، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ووفق صحيفة الشرق الأوسط، فقد استعراض الطرفان تطورات الأحداث في الساحة الليبية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء عقد بحضور عدة مسؤولين سعوديين هم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان.

وكان المُشير حفتر وصل الأربعاء، إلى السعودية وكان في استقباله العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وناقش حفتر مع الملك سلمان بقصر اليمامة في الرياض مُستجدات الملف الليبي بحضور وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.