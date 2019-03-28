في أول سابقة من نوعها .. وزير التعليم يعتذر لولي أمر الطالبة بمدرسة حسان بن ثابت

في أول سابقة من نوعها .. وزير التعليم يعتذر لولي أمر الطالبة بمدرسة حسان بن ثابت

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتذر وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، لولي أمر الطالبة أن قامت إحدى المعلمات بضربها بشكل مُبرح، في مدرسة حسان بن ثابت إحدى مدارس مرحلة التعليم الأساسي بمراقبة تعليم بلدية بئر الأشهب.

وقدم بومريز خلال تواصله مع ولي أمر الطالبة، اعتذارًا رسميا نيابة عنه وعن كل العاملين بوزارة التعليم، مؤكداً على حفظ الحق العام بشأن الواقعة.

وشدد وزير التعليم على كل مكاتب مراقبة التعليم التابعة للوزارة، بضرورة تطبيق اللائحة الخاصة بقرار 210 لسنة 2011، والتي نصت المادة 96 فيه على حظر استخدام جميع أساليب العقاب البدني واللفظي مع كل الطلاب في كافة مراحلهم التعليمية وأعمارهم السنية.

وأكد الوزير أنه سيتم التعامل بكل حزم مع هذه الواقعة والمواضيع التي تسيء للعملية التعليمية.

وأطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على مقطع فيديو يظهر فيه ولي أمر الطفلة وهي موجودة على سرير بمشفى المدينة، وقد ظهر على يدها آثار الضرب، إضافة إلى تعرضها للضرب برجلها .

وأكد ولي الأمر أنه لم يرفع قضية على المعلمة ولايرد ذلك، مطالبًا كافة المعلمين بالمحفظة على الأولاد، وإلغاء الضرب في المؤسسات التعليمة .