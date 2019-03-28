تدشين مكتب للشؤون الثقافية بالاتحاد العام لطلبة ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدار رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا عبد الحميد العبار قرارًا بتدشين مكتب للشؤون الثقافية تابع للاتحاد .

وأوضح العبار بأن الهدف من وراء فتح المكتب هو نشر التوعية الثقافية والاجتماعية والفكرية بين الطلبة، خاصة في ظل انتشار الإشاعات والأخبار المغلوطة على صفحات التواصل الاجتماعي .

وذكر العبار أنه سوف يكون للمكتب دور كبير في العملية الثقافية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا، وسيتم تزويده بكتب ومنشورات خاصة بالمعلومات القانونية والتاريخية والدينية التي ستعود بالنفع للطلبة .