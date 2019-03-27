صندوق التضامن ووزارة الصحة يبحثان سبل التعاون المشترك

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أحمد ابريدان سبل التعاون المشترك في مجال العمل على توفير كافة الخدمات الصحية، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم، إضافة إلى تذليل العقبات الحياتية التي تواجههم بما يساهم بإيجابية في دمجهم بالمجتمع.

وتناول الاجتماع أوجه سبل التعاون بين الجانبين فى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الخدمات الصحية وتطويرها في عدة مجالات والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة، للعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتسهيل سرعة تقديم الخدمة والمرافق الصحية لتكون مؤهلة ومجهزة بالوسائل الصحية التي تتناسب وقدراتهم الخاصة.

وأوضح ابريدان خلال الاجتماع خطة وإستراتجية صندوق التضامن خلال عام 2019 مجال حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال فلسفتها التي اتبعتها لتحقيق متطلباتهم والتي تقوم على الانتقال من الرعاية والوصاية إلي التمكين وتكافؤ الفرص الانتقال من الدعم والحماية إلى التشغيل وبصفة خاصة للقادرين على العمل والتعليم وفق المنهج المؤسسي والطبي في مجال تطوير آلية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية .

وأضاف رئيس الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أنه قام بافتتاح وحدة العلاج الطبيعي بمركز الأمل للأطفال متعددي الإعاقة ببلدية بنغازي مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الطبيعي الحديثة، ليكون جاهزاً لخدمة كافة الشرائح من ذوي الإعاقة .

ومن جانبه، أكد وزير الصحة بأنه قام بإصدر تعليماته للقطاع الصحي بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات ومراكز العلاج الطبيعي بتسهيل كافة الخدمات وتذليل كافة العقبات لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددًا بأن تكون فئه ذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن أولوياتهم خلال العام الجاري، بما يخدم أبناء تلك الطبقة ويحقق متطلباتهم، العلاجية والصحية.