بحث سبل تطوير التعاون العلمي في المجال الطبي بالحكومة المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب الأربعاء بمكتبة بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء وكيل وزارة التعليم الدكتور خالد سعيد أسبيتة، برفقة مدير أدارة التعليم الحر بوزارة التعليم الدكتور بالعيد جمعة الورفلي .

وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ومدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة الأستاذ محمد الجبالي سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي في المجال الصحي ومناقشة استعداد وزارتي الصحة والتعليم لتطوير التعاون العلمي ومد جسور جديدة للتعاون بين المؤسسات التعليمية في ليبيا .

وبحث الاجتماع العديد من المحاور الاستراتيجية بغرض تفعـيل الأهداف المشتركة بين الوزارتين ودراسة جملة من التشريعات وإرساء المعايير الوطنية لخدمة المجتمع الليبي في قطاع الصحة وفق أرقى المعايير العالمية.

واستعرض الحاضرون آلية دراسـة مخرجات ومدخلات شعب ومعاهد التمريض الطبية ذات العلاقة بالصحة، وإمكانية توفير مخرجات وفق ما تحـتاجه وزارة الصحة من تخصصات طبية مساعدة وفنية والعمل على إقامة الدورات التدريبية برعاية وزارتي الصحة والتعليم وتفعيل التدريب والتطوير المشترك للاستفادة المثلى من المستشـفيات التعليمـية والمراكز الصحية المتخصصة، ومراكز معاهد تنمية القوي العاملة الطبية لأغراض التدريب وبرامج الدراسات العليا وبرامج التعليم الطبي المستمر وتشجيع بناء شراكات علمية وبحثية بين الوزارتين في إجراء البحوث العلمية والسريرية والدراسات المشتركة وتبادل المعلومات ومساهـمة وزارة التعليم في تفعيل هدف وزارة الصحة فى بناء منــظومة متــكاملة واستراتيجية طويلة المدى للجوانب الطبية وإعداد تصور للمسار التنموي ورفع جــودة وكفاءة الأداء في كـلا الجانبين.