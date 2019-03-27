قاعدة الأبرق تحتفل بعودة الطائرة “mag 23bn” للخدمة من جديد

قاعدة الأبرق تحتفل بعودة الطائرة “mag 23bn” للخدمة من جديد

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت قاعدة الأبرق الجوية اليوم الأربعاء عودة الطائرة الــ “mag 23bn” للخدمة من جديد ضمن سرب مقاتلات سلاح الجو الليبي .

وأشاد آمر القاعدة بقسم الشؤون الفنية بالقاعدة – الذي ساهم في عودة عدد كبير من الطائرات التي كانت خارج الخدمة لسنوات طويلة إلى الخدمة – بجهود كافة الفنيين ومهندسي الصيانة لما قدموه خدمتًا للوطن ، مؤكدًا أنه تمت إجراء طلعة بالطائرة الــ “mag 23bn”، وكانت النتائج ممتازة ولله الحمد .

وعلى هامش عودة الطائرة للخدمة، نظم آمر القاعدة ومنتسبيها احتفال بقرار ترقية بعض منتسبيها من قبل القيادة العامة .

وأثني آمر القاعدة اللواء علي الصالحين على مجهودات كافة منتسبي القاعدة بما قدموه من مجهودات جبارة من صيانة للطائرات والمساهمة الفعالة في تحرير الوطن من براثم الإرهاب .

كما انتقل آمر القاعدة ومنتسبيها إلى مسجد القاعدة الذي تم افتتاحه هو أيضًا اليوم بعد صيانته من جراء الهجوم الانتحاري الذي استهدف أبنائنا الشهداء بإذن الله بمدخل القاعدة أثناء نوبة الحراسة .

وقدم سرب الشهيد مؤمن الدرسي درع إلى آمر القاعدة تقديرًا لمجهودات أبناء القاعدة لما قدموه من دعم لدحر الإرهاب في ليبيا