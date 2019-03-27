صحة المؤقتة تبحث زيادة السعة السريرية لمستشفي الجمهورية ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجري مدير إدارة المناطق الصحية بالبلديات والمكلف بإدارة المستشفيات بديوان وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة السيد اسماعيل العيضه اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لمستشفي الجمهورية ببلدية بنغازي .

والتقي العيضه خلال الزيارة الميدانية بمديرة مستشفي الجمهورية بنغازي الدكتورة فريحة العريبي، وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب بهدف تحقيق الانضباط الإدارى بالقطاع الصحى وإتباع البروتوكول بين المستشفيات و زيادة السعة السريرية بالمستشفي وتقريب الخدمة .

وأضاف العيضه بأنه تم خلال الاجتماع عقد جلسة تشاورية حول ضرورة زيادة السعة السريرية بالمستشفي ومتابعة آلية توزيع الأطباء على أقسام مركز بنغازي الطبي في ظل الاجراءات العمل المنظمة للقطاع الصحي وسرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية .

وناقش مدير إدارة المستشفيات خلال الاجتماع جملة من المواضيع والإجراءات المنظمة لسير العمل بالمستشفي أهمها نسبة الإنجاز في صيانة المستشفي من قبل الشركة المنفذة ومتابعة حصر الأصول الثابتة والمنقولة المتمثلة في الأجهزة والمعدات الطبية والكادر الوظيفي .

كما ناقش المجتمعون أهم المشاكل والعراقيل التي تعيق سير العمل بالمستشفي بهدف إيجاد حلول سريعة لحلحلتها من قبل الإدارات المختصة لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وآلية التعاون مع المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات ببلدية بنغازي .

وأشاد العيضه بدور الأطقم الطبية بالمستشفى وخصوصا الأجانب الذين ساندوا الليبيين في محنتهم ولم يتركوا العمل حتى في أشد وأقسى الظروف ولبوا النداء فورا عند دعوة الأطقم الطبية إلى العودة للعمل.

وشدد مدير إدارة المستشفيات خلال الاجتماع على ضرورة إعداد تقارير دورية عن سير العمل بهدف تقييم الموقف العام، مؤكدًا على دعم وزير الصحة بالحكومة المؤقتة للمستشفي وللقطاع الصحي ككل بمدينة بنغازي.