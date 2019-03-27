المسماري : لن نسمح بتكون حزب مسلح كحزب الله في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن الجيش لن يسمح بتكون حزب مسلح كحزب الله في ليبيا .

وتابع المسماري في كلمته خلال اجتماعات الجيش مع وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة، إن “الجيش لن يرضى بحزب مسلح في العاصمة طرابلس ترعاه الأمم المتحدة”، في إشارة إلى التشكيلات المسلحة هناك، والتي لا تزال تسيطر على طرابلس وتعمل بعثة الأمم المتحدة على إدخالها في حوار سياسي والمشاركة في السلطة.

وقال المسماري، إن “الجيش سيدخل طرابلس، ولكن في الوقت المحدد والمدروس”

ولفت المسماري، إلى أن الجيش هو حامي الوطن، وهو حامي العملية الديمقراطية، ولن يسمح بأي تدخل أجنبي في شؤون ليبيا.

وأضاف المسماري في مأن الجيش والحكومة المؤقتة يسيران في خطين متوازيين لخدمة ليبيا وتأكيد سيادتها ووحدتها.