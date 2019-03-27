بعد إعلانه أمس فقط .. الثني يبحث وزير الخارجية نتائج المشروع الاستراتيجي للمرحلة المقبلة

بعد إعلانه أمس فقط .. الثني يبحث وزير الخارجية نتائج المشروع الاستراتيجي للمرحلة المقبلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأربعاء في اجتماعه مع الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي نتائج المؤتمر الأول التي أعلنته من خلاله وزارة الخارجية مشروعها الاستراتيجي للمرحلة المقبلة أمس الثلاثاء .

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد نظمت أمس الثلاثاء بقاعة المؤتمرات في فندق تيبستي بمدنية بنغازي أعمال المؤتمر بحضور لفيف من النواب والوزراء وكبار الضباط بالقيادة العامة للقوات المسلحة تحت شعار (رؤية وطنية شراكة فاعلة).

وأشرف على أعمال المؤتمر الوزير عبدالهادي الحويج الذي أكد أن الحكومة المؤقتة ستكون طرفا في أي اتفاق مقبل وأنها ستكون فاعلة على الصعيدين المحلي والدولي على اعتبارها الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب.

ومن جهته، أكد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري خلال المؤتمر أمس الثلاثاء أن الحكومة المؤقتة استمدت شرعيتها عبر نواب الأمة الذين جاؤوا عبر صناديق الاقتراع.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري أن مجلس الوزراء يثمن هذه الخطوات الحثيثة للخارجية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء يدعمها بالمطلق.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم القادة العام اللواء أحمد المسماري أن الجيش هو حامي الوطن وهو حامي العملية الديمقراطية ولن يسمح بأي تدخل أجنبي في شؤون ليبيا، مؤكدا سير الجيش والحكومة المؤقتة في خطين متوازيين لخدمة ليبيا وتأكيد سيادتها ووحدتها.

ورحب عميد بلدية بنغازي بمثل هذه الفعليات في مدينة بنغازي، مؤكدا أنها باتت قبلة لكل الدول بعد تحريرها من الإرهاب لما لهذه المدينة من مكانة لدى العالم أجمع.

وخلص المؤتمر إلى أن الحكومة المؤقتة وهي الحكومة الدستورية لن تكون بعيدة عن المشهد أو أي اتفاق يحدث بين الاطراف لاحقًا.