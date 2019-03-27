إجراء 139 عملية زراعة قوقعة في بنغازي الطبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة بمركز بنغازي الطبي عقيلة البرعصي، إجراء عملية زراعة القوقعة لعدد 139 طفل داخل المركز منذ بدء العناصر الطبية بالقيام بتلك العمليات منذ سبعة أعوام.

وأوضح البرعصي، أن مشروع زراعة القوقعة انطلق في العام 2012م، وتحصل الطاقم الطبي على تدريب لتنفيذه بنجاح، وجرى اتفاق مع أكبر شركة موردة لأجهزة الزراعة، مؤكدًا أنهم تمكنوا خلال عام ونصف من زراعة حوالي 100 حالة داخل المركز، تكللت جميعها بالنجاح.

وأضاف البرعصي، أن “ذلك الوقت كان كل شي متوفر والأمور تسير على ما يرام ولكن نتيجة أحداث العام 2014، توقفنا عن العمليات فترة أشهر طويلة، ومن ثم رجعنا إلى إجراء العمليات وقد وفرت لنا إحدى شركات الأدوية الخاصة قطع غيار للأجهزة الخاصة بزراعة القوقعة وإدارة المركز أيضا”.

وتابع البرعصي “أصبح لدينا خبرة كبيرة في جراحات زراعة القوقعة وبالأخص أن مركز بنغازي الطبي يتميز بعدة أشياء منها أنه أكبر مركز طبي في ليبيا، وكل ما زادت الخبرة بات إجراء العمليات الجراحية سهلا ولكن ستواجهنا مسؤوليات كبرى وهي إعادة تأهيلهم، وتوفير قطع غيار لهم وباقي الأمور الأخرى.

ولفت إلى أن صندوق التضامن الاجتماعي أوجد حل لأولئك الأطفال بالاتفاق مع شركة خاصة لتوفير قطع غيار، إلا أن مركز بنغازي الطبي يحتاج إلى مكان مخصص لتوفير التأهيل بشكل صحيح داخله، حيث خلال الوقت الحالي يتم تأهيل الأطفال بعد عملية زراعة القوقعة خارج المركز الطبي.

وعبر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، عن أمنيته أن تدعم الجهات المسؤولة مشروع زراعة القوقعة بشكل عام، لكونها تعتبر عمليات شبة طارئة، إذ يصبح التأهيل صعب جدًا في حالة أجريت بعد سن خمس سنوات.

وأشار إلى احتياجهم لشبة اتفاق مع الشركات المصنعة لتوفير الأجهزة الخاصة والإمكانيات وتجهيز صالات العمليات وتجهيز أماكن إعادة التأهيل وأخصائية التخاطب .

وختم البرعصي حديثه قائلا : “قائمة الانتظار في زيادة يصل عددها حوالي 160 حالة انتظار حيث أننا نسابق الزمن بإجراء عملتين في الأسبوع، ونهتم بزراعة القوقعة للأطفال الذين بلغت أعمارهم أربع سنوات لأنهم في مرحلة مهمة وحرجة أما من هم أقل في العمر من الممكن إجراء العمليات لهم خلال ست أشهر”.