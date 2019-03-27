العثور على جثة ابن السفير الليبي في الأردن مقتولا وسط عمان

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت وسائل إعلام أردنية، إن الأجهزة الأمنية، عثرت صباح الأربعاء، على جثة الحسن نجل السفير الليبي في عمّان محمد البرغثي الذي أبلغ السلطات عن فقدانه في وقت سابق.

وبحسب قناة “رؤيا” الفضائية، فإن الحسن، وجد مقتولا بطلق ناري في الرأس، في منطقة عبدون، بالعاصمة عمّان.

ووفقا للمصادر فقد “أبلغ السفير الأجهزة الأمنية الأردنية عن اختفاء نجله العشريني وبعدها جرى التعميم عليه، وبعد أقل من 24 ساعة عثر عليه”، مؤكدة أن الجثة تم نقلها إلى المركز الوطني للطب الشرعي، حيث تبين أنها مصابة بعيار ناري واحد بالرأس داخل سيارة كانت بعيدة عن مبنى السفارة البريطانية نحو نصف كم.

وبحسب قناة “رؤيا” الأردنية، فإن خلافات عائلية نشبت بين الشاب وعائلته دفعته للخروج من المنزل قبل أن يتم العثور عليه، فيما تدور الشبهات الأولية عن انتحاره إلا أن التحقيق ما يزال مستمرا.

يشار إلى أن محمد محمود البرغثي تولى منصب وزير الدفاع في وزارة علي زيدان لشهور في 2013م وخلفه عبد الله الثني بانتخاب المؤتمر الوطني العام في شهر أغسطس من ذلك العام، إضافة إلى أنه كان قائدا في القوات الجوية الليبية في عهد القذافي.

وقدم استقالته في شهر مايو من العام 2013 على خلفية ضغوط لتمرير قانون العزل السياسي الليبي، ورُفضت، ثم قدم استقالته ثانية في شهر يونيو على خلفية أحداث عنف قتل فيها خمسة فقُبلت.