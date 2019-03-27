أمن جالو” تطلق الدورة التدريبية الثانية للتعزيز من قوة وعدد الأفراد التابعين لها

أمن جالو” تطلق الدورة التدريبية الثانية للتعزيز من قوة وعدد الأفراد التابعين لها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت مديرية أمن جالو، الدورة التدريبية الثانية لتدريب عناصر جدد لضمهم لأقسام المديرية، وذلك بمركز تدريب الشرطة بالمدينة.

والتحق بالدورة، أكثر من 120 جنديًا، وذلك للتعزيز من قوة وعدد أفراد المديرية التي تعاني الأقسام والمراكز التابعة لها من نقص الجنود.

وأكد آمر الدورة رائد فريد امبية، على انطلاق الدورة بعد أخذ الإذن من وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف وإدارة التدريب بالوزارة.

وتأتي هذه الدورة في إطار دعم الأمن داخل مدينة جالو التي تعاني منذ تسعة سنوات من غياب رجال الأمن بالمدينة.

ويشرف على الدورة ضباط و ضباط صف من مدرية الأمن، حيث ستستمر لمدة ثلاثة أشهر يتلقى خلالها المتدربين تدريبات للياقة البدنية ومحاضرات حول القوانين واللوائح المعمول بها في الشرطة والتي سيلتزم بها المتدربين الجدد.