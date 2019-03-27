اتفاق تعاون بين رياضة الجيت كوّن دو الليبية والتونسية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أنهى رئيس اللجنة الليبية العليا لرياضة “الجيت كوّن دو” احمد الزيداني ونائبه الأول عبدالسلام الجازوي، زيارة تشاورية التقيا خلالها رئيس الاتحاد التونسي لجيت كوّن دو” جراند عبدالحميد شبيل”.

وقال الزيداني لـ”أخبار ليبيا 24″، إن خلال اللقاء جرى الاتفاق علي وضع خطة مكثفة للرفع من مستوي اللعبة في ليبيا والاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال.

وأضاف الزيداني، أن اللقاء تناول كذلك التشاور حول اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي خلال الشهر المقبل.
هذا وأقيمت دورة تدريبية علي هامش هذه الزيارة للاطلاع علي جديد رياضة الجيت كوّن دو .

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