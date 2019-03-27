نقيب معلمي ليبيا يحدد موعد صرف الزياة في مرتبات المعلمين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف، إن صرف الزيادة في مرتبات المعلمين حسب القانون رقم (4) الصادر عن مجلس النواب ستكون خلال الأسبوعين القادمين، حسب ما وعد به وزير المالية بالحكومة المؤقتة كامل الحاسي.

وأضاف النف خلال لقاء تلفزيوني بثته قناة الفضائية الليبية – أنه في حال رفضت حكومة الوفاق توحيد الزيادة بالمنطقة الغربية ستكون الزيادة بالمنطقة الشرقية من قبل وزارة المالية بمنظومة يدوية.

وأكد النقيب العام لمعلمي ليبيا، أن النقابة ستسعى من أجل أن ينفذ القانون رقم ( 4 ) بالمنطقة الغربية والجنوبية ليشمل كل المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم.

يشار إلى أن النقيب العام لمعلمي ليبيا وجه خطابا لحكومة الوفاق الوطني وأمهلهم مدة لا تتجاوز أسبوعين بشأن رفع مرتبات معلمي قطاع التربية والتعليم.

وطالب النقيب العام في خطابه برفع مرتبات العاملين بقطاع التربية والتعليم وذلك تنفيذاً لقرار رقم “4” الصادر من قبل مجلس النواب لعام 2018.

وقال نقيب المعلمين في بيانه الموجه إلى المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمنطقة الغربية والجنوبية أن النقابة تتابع الخطوات المتخذة من قبل حكومة الوفاق تجاه قرار زيادة المرتبات، مشيرًا إلى الاستياء الكبير الذي ينتاب المعلمين والعاملين بالقطاع نتيجة التقاعس والتباطؤ في تنفيذ القانون ومنح العاملين حقوقهم المادية.

وأكد النقيب العام أن النقابة ستتخذ جملة من الخطوات الحاسمة مدفوعة ببسالة وانحياز كافة المعلمين والعاملين خلفها والضامنة لحقوق المعلمين مهما كان الثمن والنتائج والتي مآلها وخيم على المعرقلين.

ولفت إلى أن النقابة ستستخدم كافة الإجراءات والوسائل ضد من قاموا بطمس هذا الحق، محذراً بأن الرد قاسياً ورادعاً لمن تسول له نفسه المساس بحقوق وآمال وكرامة العاملين والمعلمين بالتعليم.