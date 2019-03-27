حفتر يبحث مع الملك سلمان مُستجدات الملف الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء إلى السعودية بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز”.

وناقش حفتر مع الملك سلمان في مكتبه بالرياض مُستجدات الملف الليبي بحضور وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد أكد الملك سلمان “حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا، متمنيا للشعب الليبي التقدم والازدهار”.

وقالت الوكالة إنه “جرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية”.