لبحث الأزمة السياسية .. السفير الليبي في إيطاليا يجتمع مع سفراء الدول الكبرى

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، أمس الاثنين، بمقر السفارة الليبية في روما، اجتماع مع السفراء والقائمين بالأعمال لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، بلجيكا، تشيكيا، ومالطا.

وتمحور الاجتماع، حول عدة نقاط، أهمها الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا، والإعداد للمؤتمر الوطني الجامع، ودور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى الترتيبات الاقتصادية والأمنية التي تشرف عليها حكومة الوفاق الوطني.

وأعرب السفراء، عن ترحيبهم بالجهود التي يبذلها السفير الليبي في إيطاليا، من أجل خدمة بلاده، وتوضيح الصورة الكاملة لليبيا، وأكدوا دعم بلدانهم للدولة الليبية في المجالات كافة.