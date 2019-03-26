جنائي المرج يضبط عصابة لسرقة المواشي من ضواحي المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مدير أمن المرج عميد سالم ماضي، تعليماته إلى قسم البحث الجنائي، بالقبض على عصابة تقوم بسرقة المواشي وذلك بعد ورود عدة بلاغات عن سرقة المواشي من مزارع في ضواحي المدينة.

وكلف ماضي، فور وروده تلك المعلومات، أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن المسؤولين عن تلك السرقات.

وتمكن أعضاء التحريات من القبض على عصابة متكونة من شخصين، حيثُ ضُبط المشتبه به الأول وهو راجع من سوق تاكنس للمواشي وبحوزته مواد مخدرة نوع “حشيش” في سيارة نوع “مازدا”.

هذا وبوجود أثار فضلات المواشي في سيارة المشتبه به تم الاستدلال معه، والذي بدوره أعترف أنه هو والثاني قاما بعدة سرقات وصل عددها إلى 74 رأسًا من الغنم يملكها المواطنين الذين تقدموا للبلاغ ضد مجهول، وبعد إثبات ذلك تم ضبط الثاني الذي هو الآخر أعترف بما نسب إليه وتم استكمال الإجراءات القانونية الصحيحة حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف بتهمة تعاطي المواد المخدرة والسرقة.