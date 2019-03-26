مشاريع تنمية الجنوب على طاولة المجلس الرئاسي

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس اجتماعًا، مع وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، والمستشار الاقتصادي لرئيس المجلس الرئاسي محمد الحويج.

وبحث الحضور خلال الاجتماع، آلية تنفيذ المشاريع التنموية في منطقة الجنوب، وترتيب هذه المشروعات من حيث الأولوية، والتي تشمل المشاريع الخدمية وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

و يأتي هذا الاجتماع في إطار وضع قرار المجلس الرئاسي رقم (1686) لسنة 2018 والمتعلق بإقرار الترتيبات المالية الاستثنائية لتنمية وتطوير الجنوب الليبي البالغة مليار دينار موضع التنفيذ.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على سرعة تنفيذ القرار وتشكيل لجنة تتولى المتابعة والإشراف على التنفيذ.