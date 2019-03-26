معاون رئيس مصلحة الجوازات للمنطقة الشرقية : سيتم فتح منظومة التصوير بشكل يومي خلال الفترة المسائية

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي أنه تم التنسيق مع رئاسة المصلحة بطرابلس لتنفيذ الخطة الجديدة المعدة لتسهيل حصول المواطن على جواز السفر الإلكتروني .

وأوضح العبيدي – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أنه سيتم الشروع في جميع الفروع والأقسام بالمنطقة الشرقية بتصوير المواطنين بشكل يومي خلال الفترة المسائية، وذلك لتفادي مشاكل الزحمة والبطء المنظومة وفق إعداد سيتم اعتمادها غدًا الأربعاء وتوزيعها على أقسام وفروع المنطقة الشرقية، لافتًا أنه ستكون أولوية التصوير للحالات الإنسانية .

وأهاب معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية بجميع المواطنين ممن يتعرضون للابتزاز من أى نوع كان بالتواصل مع قسم التفتيش والمتابعة، أو تكون الشكوى بشكل رسمي، فالجواز حق لكل مواطن لكننا نمر بفترة أزمة نضع اللمسات الأخيرة مع رئاسة مصلحة الجوازات لحلها .

وفي ذات الشأن، أعلن رئيس مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية، عميد جمعة غريبة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الادارة العامة للعلاقات والتعاون في وزارة الداخلية في طرابلس امس الأثنين، قرب ترقية النظام الحالي لإنتاج جوازات السفر بحيث يصل إلى 25000 جواز في اليوم في كافة مواقع الإصدار في ليبيا .