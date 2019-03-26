السايح يبحث مع نائب المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية استعدادات المفوضية للانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع نائب المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية لدى ليبيا ماريا ريبيرو، استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

واستعرض الاجتماع، مدى جاهزية المفوضية للعملية الانتخابية المرتقبة وسبل دعم الأمم المتحدة لهذه العملية، وآلية التنسيق بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالخصوص.

وعلى هامش زيارتها تجولت ريبيرو، رفقة السايح ، بأقسام المقر الجديد للمفوضية، حيث اطلعت على تجهيزات المبنى والإنشاءات القائمة فيه، كما تابعت بعض أنشطة الإدارات، ومن بينها نشاط (المحاكاة الانتخابية) الذي ينظمه قسم التدريب بالمفوضية.