الكتيبة 409 مشاة تحبط محاولة تهريب ” 60″ مهاجرًا جنوب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت الكتيبة “409” التابعة للواء “73”مشاة من إحباط محاولة تهريب مهاجرين غير شرعيين في أثناء تمشيط دوريات للكتيبة جنوب طبرق تمركز “150” طريق جغبوب.

وأكد مسؤول مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق عقيد إدريس مفتاح المنفي أن عدد المهاجرين بلغ “60” شخصًا من الجنسية المصرية، تم تحميلهم على سيارتي دفع رباعي نوع “بساط”، وتم مصادرتهما من قبل الكتيبة.

وحسب ما تحدث به المهاجرون أنه تم الاتفاق معهم من قبل المهربين لإيصالهم إلى نقطة بعد مدينة أجدابيا ومنها إلى طرابلس، مقابل الاتفاق على مبلغ معين عند كل نقطة يتم توصيلهم إليها تقدر قيمة المبلغ بحوالي 4000 د.ل.

هذا وقامت الكتيبة بتسليم المهاجرين إلى مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية وسيتم ترحيلهم.