“النواب” يخصص جلسته القادمة لتحديد موقفه من الملتقى الوطني الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعت رئاسة مجلس النواب، مساء الثلاثاء، كافة أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة التي ستُعقد يوم الاثنين المقبل لعام.

وستعقد الجلسة بحسب الدعوة التي وجهتها الرئاسة لأعضاء المجلس، لمناقشة موقف المجلس من الملتقى الوطني الليبي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الـ14 من شهر أبريل المقبل بمدينة غدامس.

وفي سياق متصل، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن هناك سبع لوائح قيد التداول للمشاركين في الملتقي الوطني الجامع المزمع عقده بمدينة غدامس.

ونفى سلامة، إصدار أو اعتماد أي لائحة بأسماء المشاركين في الملتقى، لافتًا إلى أن هناك لائحة واحدة صحيحة لا غير وهي بحوزتي .

وحذر المبعوث الأممي من نشر بعض القوائم على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، منوهًا إلى أنها تحاول التشويش وتضليل القائمين على الملتقي .

وكان قد أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أن المشاركين في الملتقى الوطني الليبي ما يزالون مجهولي الهوية والعدد، والأهداف المرجوة والمتوقع تحقيقها من هذا الملتقى أو على الأقل ما تم الإعلان عنه تمثلت في وضع خارطة طريق نحو الحل ووضع جدول زمني وتحديد آليات لتطبيق الخارطة وغيرها.

ولفت افحيمة إلى أن تلك الأهداف تتطلب شروط خاصة بل ودقيقة جدا فيمن يتعين دعوتهم للمشاركة في المؤتمر الجامع (الشرعية المحلية و الدولية والفاعلية على الأرض والقدرة على إلزام من يدعي المشارك تمثيلهم.

وأضاف افحيمة، “يمكن القول بأن هناك توافق كبير حول مبادرة سياسية تسعى أغلب الأطراف المحلية والدولية لإنجاحها وما نخشاه ولا نتمناه أن تقوم البعثة كعادتها بعمل استفزازي ضد أي طرف من الأطراف الفاعلة مما قد يؤدي إلى نتيجة عكسية و يعيد العملية السياسية للركود من جديد إذا لم يعيدها للمربع الأول”.