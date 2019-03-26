بورقعة “لأخبار ليبيا 24” : سيتم تطبيق المعاملة بالمثل بمنفذ امساعد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة أن أي أجنبي يدخل إلى ليبيا بدون جواز سفر يعدّ مهاجرًا غير شرعي، حتى وإن دخل من المنافذ الشرعية للبلاد عن طريق الرشوة.

وكشف بورقعة – لوكالة أخبار ليبيا 24 – عن وقوع خروقات في السابق بعديد من المنافذ وخاصة منفذ امساعد البري، ونحن الآن نحاول السيطرة على المنفذ خاصة بدخول شحنات البضائع التي تحمل مواد مسرطنة وغير قانونية، إضافة إلى تهريب المخدرات والمهاجرين.

ولفت المسؤول إلى أن الإصلاحات لا تأتي بين ليلة وضحاها ولكننا نسعى إلى الأفضل في القريب العاجل.

وبخصوص المعاملة بالمثل، قال إن هذه المعاملة دولية بين الدول وخصوصًا الدول التي تتشارك في الحدود، وسيتم تطبيقها مع منفذ امساعد والسلوم وستكون المعاملة بالمثل، مثل دخول السيارات، والمسافرين، ودخول المواطنين بالأعمار كذلك الرسوم المفروضة على المواطنين وستكون هناك إجراءات صارمة بإذن الله.

وبخصوص الألغام الموجودة على الحدود مع مصر، أشار بورقعة لدينا سرية هندسة مختصّة وسيتم الإشراف على حقول الألغام وإزالتها بالكامل.

وبالنسبة لمراقبة الحدود، أوضح أنه ستكون لدينا معدات وأجهزة متطورة وربما حتى طائرات لمراقبة الحدود.

أما بخصوص التهريب فقد قال: “دائما في الحدود وهذه المناطق صعبة ويوجد بها تهريب وهذا على مستوى العالم من الهجرة والتهريب والمخدرات”، لافتًا إلى أنه سيتم مصادرة كافة السيارات التي تقوم بالتهريب، ومحاسبة المهربين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وبخصوص عصابات تهريب المهاجرين، أكد المسؤول للوكالة “لدينا معلومات عن وجود عصابات لتهريب البشر والمتاجرة بهم وفي ثبوت هذه القضايا سنضرب بيد من حديد كل هذه العصابات ولن نتهاون معهم ونحن نتعامل مع حقوق الإنسان ومع البشر ونحترم المواثيق الدولية.

وبخصوص الغرفة الأمنية المشتركة وحملاتها الحالية بمدينة طبرق، تابع بورقعة “أنا لست غريبًا عن مدينة طبرق فأنا أعرفها جيدًا وتربطني علاقات وطيدة مع أهلها ومشايخها وهم من طالبوا رفع الغطاء الاجتماعي على البلطجية والمجرمين وكل الأجهزة الأمنية في طبرق كل في نطاق عمله من أجل تنظيف المدينة من الخارجين عن القانون”.

وبخصوص منفذ امساعد البري وآخر المستجدات، أعلن آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة عن إبرام اتفاق جديد لتسليم “بوابة السلام” إلى القوات المسلحة بغية تشديد القبضة الأمنية فيها والحد من الظواهر غير السوية التي تحدث فيها.

وقال بورقعة إن منفذ امساعد الحدودي مع مصر يحتاج لقبضة أمنية قوية من أجل الحد من الظواهر المختلفة كالتهريب والهجرة غير الشرعية وغيرها.

وأكد أن المنفذ على الجانب الليبي يعاني من بعض الارتباكات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية فيه فضلًا عن الخلل الذي يسببه تزاحم وكثرة الأجهزة الأمنية بالمنفذ بالرغم من محاولات مدير أمن المنفذ من تسيير العمل بالصورة المثلي.

وأضاف بورقعة أنه قد تم الاتفاق مع الأجهزة الأمنية المختلفة كمركز شرطة الجغبوب ومكتب الاستخبارات والمباحث الجنائية على ضرورة تشديد القبضة الأمنية في منفذ الجغبوب سيواء الحدودي الذي يبعد 420 كيلومتر جنوب طبرق.

وقال إن ثمة تعليمات صادرة من القيادة العامة للجيش بضرورة التركيز على تشديد القبضة الأمنية في منطقة طبرق كونها منطقة حدودية حيث إن القبضة الأمنية في طبرق يجب أن تكون في أقصى شدتها.

وأرجع بورقعة سبب عدم افتتاح منفذ الجغبوب إلى اختلاف الطبيعة بينه وبين منفذ امساعد وكذلك لاختلاف الموقع الجغرافي بين الجغبوب وامساعد واتصالهما بالحدود المصرية.

وأشار إلى أن آمر منطقة طبرق العسكرية الوحدات الأمنية تتابع مهربي البشر والمخدرات والأدوية حيث تم ضبط مجموعة كبيرة من المهربين بحوزتهم كميات كبيرة من الأدوية والسلع والمجوهرات كانت تجري محاولة تهريبها.