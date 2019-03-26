إيقاف شاحنات محملة بالحليب لعدم وجود إفراج نهائي ببوابة “غوط الرمان”

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

قام عناصر الدعم المركزي – فرع تاجوراء بالتمركز الأمني “بوابة غوط الرمان” باستيقاف عدد من الشاحنات مُحملة بمواد غذائية قادمة من ميناء الخمس دون حرس جمركي .

وبحسب مكتب الإعلام والتوثيق للإدارة العامة للدعم المركزي – فرع تاجوراء، تم إيقاف هذه الشاحنات لعدم وجود إفراج نهائي بالبضائع التي تحملها وللتأكد من صلاحية هذه البضائع وضمان أمننا الغذائي .

وقام رئيس الفرع بإعطاء الأوامر لتفتيشها من قِبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومن ثم الإفراج عنها إذا لم يوجد بها أي مشكلة من حيث التصنيع والصلاحية والجودة وتسليمها للحرس الجمركي الخمس.

وطالب فرع الدعم المركزي الإدارة بميناء الخمس بضرورة تفتيش البضائع ومنحها الإفراج النهائي خاصة المحملة بالمواد الغذائية، للتأكد وضمان وصولها لمخازن التجار وعدم دخولها للسوق الليبي دون أخذ الإذن من الرقابة على الأغذية والأدوية .

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