سلامة : هناك لائحة واحدة صحيحة للمشركين في الملتقي الجامع لا غير وهي بحوزتي

سلامة : هناك لائحة واحدة صحيحة للمشركين في الملتقي الجامع لا غير وهي بحوزتي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن هناك سبع لوائح قيد التداول للمشاركين في الملتقي الوطني الجامع المزمع عقده بمدينة غدامس في الرابع عشر من أبريل المقبل .

ونفي سلامة إصدار أو اعتماد أي لائحة بأسماء المشاركين في الملتقى، لافتًا إلى أن هناك لائحة واحدة صحيحة لا غير وهي بحوزتي .

وحذر المبعوث الأممي – عبر صفحه الرسمية على فيسبوك – من نشر بعض القوائم على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، منوهًا إلى أنها تحاول التشويش وتضليل القائمين على الملتقي .

وقد أعلن المبعوث الخاص غسان سلامة أن الملتقى الوطني الجامع سيعد في مدينة غدامس خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل.