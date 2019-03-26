في ظلّ تضارب الأنباء حول قصته .. أخبار ليبيا 24 تنفرد بنشر تفاصيل حادث عائلة ” آل بوشريفة “

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أن يتحول الشعب الليبي، إلى عبيد يشترون حقوقهم الوطنية شراء، وأن تتحول إدارات عامة إلى إدارات تجارية خاصة بأفرادها، تبيع الحقوق الوطنية لليبيين هذا مايحدث في إدارات استخراج جوازات السفر فلا يمنح جواز السفر، إلا لمن يدفع رشوة ولايتمكن المواطن الذي بالكاد أصبح يحوز قوت يومه من الحصول على جواز السفر .

تعتمد هذه الإدارات على عصابات مسلّحة لحماية نفسها، أفرادها حمقى لايقيمون شأنا أو قدرًا أو قيمة لأبناء الشعب، وكل من يعترض حتى بكلمة أو ينفجر غاضبًا فيهم، يتعرض للإذلال والإهانة والضرب وما هو أكثر من ذلك في تحالف رخيص بين عصابات مسلحة منحرفة وإدارات الجوازات الفاسدة في أغلب مناطق ليبيا وأموال الرشاوي تقسم فيما بينهم .

وشيّع أمس الإثنين أهالي مدينة سوسة وضواحيها والمناطق القريبة منها جثامين عائلة “آل بوشريفة”، ولكن جثة الطفل “أنس” لم تكن حاضرة، فقد احترقت جثة الطفل في السيارة المنكوبة بالكامل، فقد شيع الأهالي أربعة أفراد فقط من العائلة من بينهم أم “أنس” .

تخبّط الأنباء

فلقد لقي تسعة أشخاص من عائلة ” آل بوشريفة “بينهم أطفال مصرعهم بالكامل جراء حادث سير مروع؛ نتيجة اصطدام سيارتهم بشاحنة على الطريق السريع قرب كوبري الغربيات غرب مدينة سرت السبت، مع تخبط الأنباء حول سبب ذهابهم من مدينة شحات إلى مصراتة؛ بسبب الحصول على جواز سفر للطفل “أنس” المصاب بعدد من الأمراض .

ومن جهته، أكد الناطق باسم مديرية أمن شحات، الملازم “حسن بوإكريم”

أنه على الرغم من الدور الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي في سرعة تناقل الأخبار, إلا أنها في ذات الوقت وفرت بيئة مناسبة لانتشار الإشاعات وسرعة انتشار الأخبار المفبركة .

استغلال المصاب

وأوضح “أبوكريم” أنه بعد الفاجعة التي أصابت مدينة شحات بفقدان عائلة كاملة من المدينة بحادث سير على طريق سرت تم استغلال المصاب الجلل من بعض ضعاف النفوس وتأجيج الرأي العام على أن سبب انتقال العائلة هو من أجل الحصول على جواز سفر للطفل “أنس المسماري” لغرض العلاج، وهذا الأمر سبب استياء كبير لدى أغلب المواطنين بالجبل الأخضر وبنغازي.

وفي ذات الشّأن، رفضت عائلة ــ المغفور له بأذن الله ــ “أنس الصالحين المسماري” الذي وافته المنية، في الحادث الآليم يوم أمس بمدينة سرت ما روجت له صفحات الفيس، من أن سبب السفر هو استخراج جوازات سفر من مدينة مصراتة وكان الغرض من هذا هو،إشعال الفتنة بين مدن ليبيا الحبيبة .

الترويج والفتنة

وبينت العائلة أن السبب الحقيقي للسفر، هو زيارة أقاربهم المقيمين في مدينة مسلاتة، وأن الشاب “أنس” لديه جواز سفر إلكتروني ساري المفعول .

وما زاد عائلة المسماري ألما، هو استغلال صورة الفقيد في الترويج والفتنة، وأكد ابن عم الفقيد أنهم لن يسمحوا بهذه الأمور لأنهم مع وحدة الوطن وأمنه واستقراره وقد قدموا للوطن ، الأبناء والمال والجهد ولن يبخلوا علي ليبيا بشيء .

تعازي

ومن جانبه، طالب “بوأكريم” من نشطاء مواقع التّواصل الاجتماعي محاولة التحقق من أي خبر و أي صورة يتم تداولها قبل الاندفاع لنشرها .

وتقدمت مصلحة الجوازات بالمنطقة الشّرقية بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة ” آل بوشريفة “الذين لقوا حتفهم في حادث سير بمدينة سرت .

ونفت المصلحة في بيان لها اليوم، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، أن تكون العائلة سافرت لغرض استخراج جواز سفر .

وأكدت المصلحة أنها تواصلت مع أحد من أقارب العائلة والذي قال إن سبب ذهابهم كان زيارة خاصة لابنتهم المقيمة في مدينة مسلاتة، لافتة إلى أن أحد أقارب العائلة المنكوبة يعمل بالمصلحة .

واستندت المصلحة على منشور آخر لأحد أقارب العائلة على التواصل الاجتماعي، والذي جاء فيه أن العائلة كانت ذاهبة لزيارة الأقارب في المنطقة الغربية.

ولفت البيان، أن رئيس قسم التفتيش والمتابعة عقيد “وليد الصوصاع” قام بمتابعة كل ما جرى من بث للأخبار غير الصحيحة؛ لغرض تشويه مصلحة الجوازات وتلفيق هذه الحادثة لها، حسب البيان .

وفي نفس اليوم من تلقي العائلة الخبر السيئ بوفاة أقاربهم، أعلن مدير فرع جوازات شحات، “أحمد السعداوي”، استقالته من منصبه السبت.

وأكد “السعداوي” – في تعليق رسمي له على حسابه الخاص في فيسبوك – أنه تلقى اتصالًا جاء فيه أن عائلة “آل بوشريفة” التي تعرضت لحادث سير أودى بحياتها بالكامل، وكانوا في طريقهم لاستخراج جوازات سفر.

وأوضح “السعداوي” بأنه كلف رائد “توفيق بدر” بتسيير عمل المكتب، لافتًا إلى أن الاستقالة جاءت لحث السياسيين في ليبيا، على التنازل لصالح البلاد وشعبها، حيث أنه لو كانت جميع حاجات المواطنين متوفرة لديهم، لما كنا بهذه الحالة.

القصة كاملة

وتحصلت وكالة (أخبار ليبيا 24) على معلومات أن الطفل المرحوم “أنس سليمان الصالحين” يعاني من مرض زلال على الكلى، وكان يتناول 120 حبة دواء خلال الشهر، وبلغ تكلفة الدواء شهريًا 560 دينار ليبي .

وأسرة الفقيد أسرة بسيطة جدًا، والأب متوفى والأم هي المسؤولة عن أبنائها، ولم تتمكن الأم من دفع مصاريف علاج “ابنها” المكلفة للغاية، ويرجع ذلك للأسباب المعروفة نقص السيولة النقدية وغلاء المعيشة وغيرها.

وعلمت وكالة أخبار ليبيا، أن فاعلة خير من المدينة – كانت تعاني من أحد الأمراض المميتة وتمكنت من الشفاء – وقررت أن تساعد كل من يلجأ إليها.

ولجأت عائلة “أنس” إلى فاعلة الخير – والتي اختارت اسم مستعار “ريان الخير” لكي تساعده في وضعه الصحي، واستطاعت من خلال إعلان على صفحتها على فيسبوك من أن تجد متبرع للطفل “أنس” .

وتمكن أحد فاعلي الخير من مدينة سبها، التواصل مع “أنس” والتحصل على تقرير طبي موقع من داخل مستشفى الثورة التعليمي بمدينة البيضاء بحالته الصحية، وأرسل إليه في بادئ الأمر مبلغا ماليا وبعدها أرسل له متبرع آخر كجزء من الدواء .

كما تحصلت الوكالة، على معلومات مهمة جدًا على الحالة الصحية للطفل الفقيد، فقد كانت حالته صعبة جدًا، وأرسل لطرابلس لإجراء عملية له؛ لأنه بجانب مرض الكلى، كان يعاني من “فتق”، وأن الأطباء أكدوا وجود ماء تحت جلد “أنس” وأن إجراء العملية يتطلب موافقة الدكتور المشرف والمتابع لحالة أنس (والذي لم يستجيب مع مراسل الوكالة خلال اتصالنا به) .

وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن سبب سفرهم هو لغرض حصول “أنس” على جواز سفر، للعلاج بالخارج لحصوله على متبرعين قاموا بمساعدته للعلاج بالخارج .

وفي ذات الشأن، أكدت الفتاة “ريان الخير” التي ساعدت “أنس” أن عائلة المسماري كانت تسعى للحصول على جواز سفر، وأنها حاولت مساعدته دون جدوى ، وأبلغها رحمة الله عليه بالحرف الواحد “عذبوني الله يعذبهم”.

وتمكنت أخبار ليبيا 24 من الاتصال اليوم الإثنين، بالطبيب المشرف على حالة الطفل المتوفى، و أكد أن “أنس” مريض بزلال الكلى منذ عام 2000م، لافتًا إلى أن مرض زلال الكلى هو عبارة عن عدم إفراز البروتينات اللازمة للدم، وأنها تخرج مع مجرى البول وهذا ما يجعلها حالة استثنائية .

الطبيب، لفت إلى أن جسد “أنس” لم يكن يستقبل أو يتجاوب مع “الكرتوزون” وأنها كانت تسبب له ماء تحت الجلد، وأنهم وصفوا له علاج الكيماوي لمساعدته، والكيماوي الذي وصفوه له هي أشرطة من الحبوب يتناولها بشكل يومي .

ومن خلال الأسئلة اتضح أن “أنس” كان يملك جواز سفر، وهذا ما أكده الدكتور “محمود العريفي”، قائلاً إن “أنس كان يذهب لمصر للعلاج ومتابعة حالته بسبب عدم استجابة جسده الصغير للعلاج ” .

ومن جهتهم، قال فاعل الخير من سبها إن عائلة “أنس” أبلغته أن جواز سفره كان ممتلئ بالأختام، وأنه يحتاج جواز سفر إلكتروني جديد، وهذا ما أقسمت عليه فاعلة الخير “ريان الخير” أنه طلب منها المساعدة في الحصول على جواز، وكان هناك شهود على ذلك .

وكان “أنس” قد ذهب مع أمه وأخواله، باعتبارهم الأسرة الأولى له وذلك لزيارة خالته والحصول على جواز السفر من مصراتة، ولأن والدة أنس رحمة الله عليها “سارية” والتي عملت بإحدى المدارس بمدينة شحات، كانت المعينة لأربعة أطفال – ولدين وبنتين- وبشهادة أطباء المستشفى وزملائها في العمل كانت دائمة التواجد معه في زيارته للمستشفى، وأن أسرة زوجها لم تتكفل بحالة “أنس “الصحية وأنها كانت تسعى جاهدة لمعالجته .

وهنا طرحت أخبار ليبيا 24 العديد من الأسئلة؛ نظرًا لتشابك القصص التي تحصلت عليها، وهي لماذا تكذب “ريان والمتبرع والدكتورة بمستشفى الثورة”، أو بصفة أدق لماذا يكذب “أنس” ؟

هل عائلة الأب “المتوفى” لايعلمون شيء عن حالة أنس وأخوته ووالدته، وهل أخوال “أنس” هم المتكفلين بهم، فلماذا يكذب “عم” أنس ؟

حالة أنس ليست أول حالة قامت بإطلاق منشور على إحدى صفحات فيسبوك لاكتشاف القصص المماثلة، واتضح أن “أنس” كان حالة من بين عشرات الحالات، لماذا يكذب الشعب ونصدق المسؤولين ؟.

واتضح من خلال القصة أن مدير فرع الجوازات شحات “أحمد السعداوي” قد قدم استقالته لكسب الشهرة، وهو في أرض الواقع لم يقدمها، وفي اليوم الثاني من الكارثة قام بمسح (البوست) .