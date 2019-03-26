الحاسي لـ”أخبار ليبيا24″: تم تكليفي بإمرة غرفة عمليات المنطقة الغربية

أخبار ليبيا24- خاص

أكد آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي خلال اتصال هاتفي مع “أخبار ليبيا24” تكليفه بإمرة غرفة عمليات المنطقة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة عقب تواتر الأنباء عن قرب دخول القوات المسلحة العربية الليبية إلى العاصمة طرابلس وتخليصها من قبضة المليشيات المسلحة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا الأيام القليلة الماضية هاشتاق عن دخول العاصمة بعنوان “تامين العاصمة” دعوا فيه أهالي طرابلس إلى التضامن مع القوات المسلحة وأن من يبقى في بيته فهو آمن.

كما أطلقت القوات المسلحة نهاية الشهر الماضي، عملية عسكرية باسم “طوق الحمادة”، مكلفة اللواء إدريس مادي، بالسيطرة على كامل الخط الرابط بين القريات، جنوب غرب طرابلس، وصولا إلى غدامس الحدودية مع الجزائر.