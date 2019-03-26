ناصر الدّعيسي يكتب : الشّارع أم الجيش الوطني!

أخبار ليبيا 24 ــ خاصّ

بعد عمليات الجنوب التي حقق فيها الجيش الوطني، انتصارات باهرة، حتى بشهادة الخصوم المناكفين للجيش، تغيرت الطُّوبغرافيّة السّياسية، في المشهد السياسي الليبي .

فحين التقى المشير بوزير الخارجية الفرنسي، سأله (المشير) تأخرت علينا , فقال الوزير، لقد كنّا ننتظر انتصارك فقط !

وبعد هذا السّيناريو برزت معطيات جديدة، بدأت تأخذ منحى قوي، نحو توجهات شعبية للشّارع الليبي الذي انتفض شعبيا، في منطقتين وهما بنغازي وسط ليبيا، وصرمان آخر ليبيا .

وكانت هناك مطالبٌ شفّافة للمؤسسة العسكرية،من شأنها أن تنهي الإرهاب أوّلا، وتنظّم خارطة البلاد القادمة؛ كي لا يتغول أحد على الشّعب، ويكرس إيديولوجيّته التي تلاشت وسط هذا الصراع المتنامي ضد الإرهاب، في بنغازي ودرنة والجنوب .

وهذا السيناريو القتالي الضخم للجيش، لا يزال يشكّل جسده العسكري، في حين أن الإسلام السياسي يقف في وجه عملية رفع الحظر عنه دوليا؛ كي يمتلك أسلحة متطورة وبذلك يصبح مؤسسة عسكرية محترفة .

اليوم هناك قوتان متلازمتان على الأرض، الشّعب الذي يطالب بدولة وعلى رأسها مؤسسة عسكرية ثابتة موحدة، ومنها تنطلق لتحمي الوطن وتحرس الانتخابات وتمنع أي اعتداء على الديمقراطية، ويكون ذلك بتحقيق انتخابات شفافة، ليست موجهة من أي تياراتٍ ممنهجة ، ولا تتدخل فيها جهات خارجية، كما جرى في انتخابات 2014م .

وتعدّ تلك، مطالبٌ مشروعة، فوضها الشّارع إلى القوات المسلحة، لأنه شعر بدورها التاريخي في القضاء على الإرهاب وإعادة هيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والقضائية، إلى جانب تسليمه الموانئ النفطية بعد تحريرها للمؤسسة الوطنية للنفط ذات الاختصاص .

وبهذا أصبحت القوات المسلحة في اللعبة السياسية، جزءًا من الحلّ، وليست جزءًا من المشكلة، رغم محاولات استبعادها تحت بند عسّكرة الدولة، والتي ظهرت أخيرا بعد الهزيمة القاسية التي وقعت في معركة (كسر العظم) في (بنغازي ودرنة وفزّان) مع الجماعات الإرهابية ومن يساندها ويقدّم لها العون والمال، وصارت هي صمام الأمان وهي المشروع الوطني الموازي لمشروع بناء الجمهورية الثانية .

وثنائية الشّارع والجيش التي نشاهدها اليوم، تعدّ نموذجا متقدّما جدّا من النّاحية السّاسية، قد يدفع عاجلا بحلٍّ وطني شامل قبل أن يعقد “غسان سلامة” ملتقاه الجامع في (غدامس)، وحينها سيكون لهذا المقال السياسي شأن آخر .