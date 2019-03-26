(كنت تعزي في مرتد).. هذا ما قاله الإرهابي (طمطم) لأحد مشايخ درنة

أخبار ليبيا24- خاص

الإرهاب في درنة انتهى، ورجعت المدينة بعد غياب 7 أعوام في غياهب الإرهاب والظلام إلى حضن الوطن، عادت مدينة الفن والثقافة بعد أن حرمها الإرهاب من الحياة بحرية وكبت روحها وخنق أنفاسها، وأرعب أهلها وأرهبهم.

وبمجرد السيطرة على المدينة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية اكتشف تحت الأنقاض جثث الجلادين الذين أرعبوا اهالي درنة، وآخرين سلموا أنفسهم في ذلة وفي قرارة أنفسهم مقتنعون أنهم ساهموا في قتل عدد من الليبيين ظلمًا وبهتانًا، وفي دمار جزء من مدينتهم التي عاشوا وكبروا فيها.

بعضهم كان يستجدي القوات المسلحة لحظة القبض عليه، وآخرون تنكروا صلتهم بهذه التنظيمات الإرهابية وأنه لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد حيث قال أحدهم لحظة القبض عليه أنه “متاع طاسة” في إشارة إلى أنه يشرب الخمر ولا يحمل أي توجهات دينية إرهابية.

وسعت “أخبار ليبيا24” في تجميع كافة المعلومات عن العناصر الإرهابية في مدينة درنة ونشر الأخبار والتقارير عن القيادات والعناصر الإرهابية سواء من تم قتله أم الذين وقعوا في الأسر أو ممن تمكن من الفرار واختباء، من هؤلاء الأشخاص الذين ساهموا في تشويه الإسلام وإظهاره بمظهر الدين الدموي العنيف.

مصدر مطلع من مدينة درنة، كشف أن الإرهابي “محمد عوض خليل الحداد” الشهير بـ (طمطم) والمكنى (عمر) قتل في محور شيحا الشرقية – درنة في يونيو 2018م.

وأوضح المصدر أن (طمطم) من مواليد 1982م، ومن سكان حي الشعبية الصفراء – شيحا الشرقية في مدينة درنة ،ومتزوج، التحق بكتيبة (أبو سليم) خلال فبراير 2011م، ومنها إلى تنظيم أنصار الشّريعة منذ 2012م.

وأشار إلى أنه خاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية، ومنها مشاركته المعارك في صفوف الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي.

ولفت المصدر إلى أنه كانت للإرهابي، واقعة مشاجرة مع الشيخ ( نبيل العوامي ) إمام مسجد أبوبكر الصديق، في حي شيحا الشرقية، وذلك بعد أن قدم “العوامي” واجب العزاء لقريب له عقيد “ونيس إدريس العوامي” آمر لجنة القبض بالشرطة العسكرية آنذاك، والذي اغتيل في بنغازي في 2 سبتمبر 2014م.

وأكد المصدر أن (طمطم) بدأ في مضايقة الشيخ ( نبيل العوامي ) وتشاجر معه لأكثر من مرة بسبب واجب التعزية، وكانت المشاجرة الأولى في صلاة الفجر ومنع الشيخ أن يؤم المصلين، والثانية كانت في صلاة الظهر،وذكر له حرفيا (كنت تعزي في مرتد ) وهذا خلال سبتمبر 2014م.

وأفاد المصدر أن (طمطم ) خاض أيضًا مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية منذ العام 2014م، إلى أن أعلن عن مقتله في يونيو 2018م.