المسابقات تقرر استكمال لقاء السويحلي والمدينة والأخير يقرر التصعيد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بشكل رسمي، أستكمال الشوط الثاني من مباراة السويحلي والمدينة يوم الخميس المقبل، على أرضية ملعب الخمس.

وبعد صدور القرار، أكدت إدارة نادي المدينة أنه سيتجه غدا الثلاثاء، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”.

وكان فريق الكرة الأول بنادي المدينة، رفض النزول إلى أرض الملعب لخوض الشوط الثاني من مباراته مع السويحلي، في العاشر من مارس الجاري بملعب مصراتة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للمجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز.

وانتظر حكم اللقاء 15 دقيقة من الوقت القانوني للانتظار، إلا أن فريق المدينة لم ينزل إلى أرض الملعب، فأطلق صافرته بانتهاء اللقاء، في وجود فريق السويحلي.