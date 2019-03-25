وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مشروع خطة تطبيق “الصيدلة الإكلينيكية” 

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب صباح اليوم برؤساء أقسام الصيدلة بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية وبحضور مديرة أدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة الدكتورة أسماء ابعيرة، وعدد من موظفي الإدارة، إضافة إلى حضور مدير مكتب وزير الصحة الأستاذ طارق نوح ومدير مكتب العلاقات العامة بالوزارة الاستاذ عبدالله البراني لدراسة آليات ادخال مشروع الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات وفق المعايير والتشريعات بجميع البلديات بشرق وغرب والجنوب البلاد للمساهمة في تحسين ورفع جودة الرعاية الصحية للمريض الليبي.

‎وأوضح عقوب في كلمة ألقاها في مستهل حديثه حول إدخال مشروع الصيدلة الاكلينيكية، أن أهم معايير تطبيق الصيدلة الإكلينيكية التى تم وضعها هى الأسس التى يتم بناء عليها اختيار الصيدلى الإكلينكى سواء فيما يتعلق بخبراته السابقة أو الدورات الحاصل عليها، كما تضمنت المعايير دور والتزامات الصيدلى داخل المنظومة الصحية فيما يخص وصف الدواء بالأماكن التى تحتاج لدقة كبيرة مثل غرفة العناية المركزة والجراحات وقسم الأطفال، والاجتماعات التى سيشارك بها الصيدلى الإكلينكى مثل اجتماع لجنة الدواء ومكافحة العدوى والمحاليل لربط مثلث المنظومة الصحية، والمرور اليومى وعلاقته بالطبيب، إضافة إلى تحديد جرعات الأدوية للمريض والتفاعلات الدوائية.

‎وأضاف عقوب أن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تعمل بكل طاقتها حالياً لتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، مشيرًا إلى ادارة الصيدلة بالوزارة سوف تقوم بتوجيه كتاب لكافة مديري المستشفيات والمراكز التخصصية لإمدادنا بمعلومات عن القطاع الصحى وعدد الصيادلة العاملين وعدد السرائر الفعليه بالمستشفيات تمهيدًا لوضع خطة زمنية محددة لتطبيق المشروع وإنجازه .

‎وأشار إلى أن الصيدلة الإكلينيكية مطبقة فى جميع دول العالم، وتأخرت كثيراً فى ليبيا، مؤكدًا أن الوزارة سوف تقوم بإصدار جميع القرارات المنظمة في مجال تطبيق الصيدلة الإكلينيكية داخل المستشفيات إلى جانب إنشاء منظومة للمعلومات الدوائية .

‎ومن جانبه، قالت الدكتورة “أسماء ابعيرة” أن الوزارة تدعم إنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية، حيث تم وضع خطة لسرعة تطبيقها، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تنسيق الجهود الخاصة بالتدريب على أعمال الصيدلة الإكلينيكية والآليات المتطورة في صيدلة المستشفيات .

وأوضحت مديرة أدارة الصيدلة بالوزارة في شرح وافي آليات العمل من خلال وضع المعايير الفنية لممارسة الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، وكيفية قياس أداء الصيدلي الإكلينيكي، وذلك بالاستعانة بالإرشادات العالمية، وفقا لمنظمه الصحة العالمية ومراجعة تلك المعايير، وإعداد الوثيقة النهائية لضمان انعكاس هذه المعايير على الواقع العملي بالمستشفيات، في ظل وجود إشراف أكاديمي.

‎وأكدت ابعيرة، أن تطبيق الصيدلة الإكلينيكية فى ليبيا سيحدث طفرة بالقطاع الصحى وسيدفع الصيادلة للقيام بمهامهم فى تحديد البروتوكول العلاجى وتحديد الجرعات بوصفه كخبير دوائى، بالإضافة إلى أنه سيوفر الدواء ويقلل من اهدار المال العام وسينعكس بالإيجاب على صحة المريض الليبي .

‎وأشادت مديرة ادارة الصيدلة باهتمام وزير الصحة سعد عقوب، بالمشروع وتفعيل إدخال مشروع تطبيق الصيدلة الإكلينيكية فى ليبيا متمنيا تفعيله فى أقرب وقت بجميع المستشفيات.