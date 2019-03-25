صحة المؤقتة تبحث تذليل الصعوبات التي تواجه الخدمات الصحية بسبها 

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة “سعد عقوب”، الملف الصحي في الجنوب وتحديدا في مدينة سبها، في اجتماع مع مدير إدارة الخدمات الصحية سبها “عبدالجليل خضري” بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس “نوري الورفلي”، إضافة إلى مدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس “سالم الجبالي”، ومدير ادارة القطاع الخاص بديوان الأستاذ “عبدالله العمامي” وبحضور مدير مكتب الوزير “طارق نوح” في مدينة البيضاء.

وأطلع مدير إدارة الخدمات الصحية سبها وزير الصحة خلال الاجتماع على آخر تطورات الوضع الصحي، ببلدية سبها، مؤكدًا على تنفيذ كافة توجيهات وتوصيات وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، مشيرًا للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل النهوض به، وتقديم الخدمات للمواطنين، مضيفًا بأن العمل مستمر لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقريب الخدمة للمريض وتوفير كافة الخدمات الصحية لهم بشكل لائق ودائم وأمن .

وتطرق الاجتماع لمناقشة كيفية البحث عن الحلول التي تعرقل المرافق الصحية في الجنوب، والخطوات الكفيلة لتذليل الصعوبات التي تواجهه حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له خدمة للمرضى، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة الصحة، إضافة إلى استعراض المشاريع المستحدثة للقطاع والاتفاق على تجهيز وحدة رعاية صحية جديدة في سبها.

ومن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع، مسألة تمكين إدارة الخدمات في سبها من توظيف عدد من العناصر التسييرية بالمرافق الصحية، وملف النظافة وحماية المنشآت الصحية.