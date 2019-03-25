نيجيريا تكسح الأولمبي الليبي برباعية

أخبار ليبيا 24 – خاص

اكتسح منتخب نيجيريا ضيفه منتخب ليبيا الأولمبي لكرة القدم وهزمه برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب استيفان كيشي بمدينة آسابا النيجيرية، في إياب الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

ولم يترك أصحاب الأرض أي فرصة للمنتخب الليبي وضغطوا منذ البداية وسجلوا هدفين في كل شوط، ولم يقدم منتخب ليبيا المستوى و الأداء الذي قدمه خلال مباراة الذهاب.

ولم يستفيد منتخب ليبيا من فوزه الأربعاء الماضي على منتخب نيجيريا ذهاباً 2-0 في على ملعب بن قردان في تونس .

وبهذا الفوز تأهل منتخب نيجيريا إلى المرحلة الثانية من التصفيات ليلاقي المتأهل من لقاء السودان وكينيا ليترشح الفائز من هذا اللقاء إلى نهائيات بطولة أفريقيا التي ستقام في مصر شهر نوفمبر المقبل .