صحة المؤقتة تتخذ إجراءات رادعة بحق “57” طبيب

أخبار ليبيا 24 – خاص

تنفيذا لتعليمات وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة الأستاذ نوري الفسي بإجراء جولة التفتيشية على القطاع الخاص أثناء فترات الدوام الرسمي .

وأكد الفسي بأنه خلال الجولة الميدانية على عدد من المصحات الخاصة ثبت تواجد عدد (57) عنصر طبي بفترات الدوام الرسمي بالقطاع الخاص .

وأضاف مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوزارة أنه تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة حيال اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والإدارية الرادعة والمنظمة لسير العمل ضد المخالفين، مؤكدًا إحالة أسماء العناصر الطبية، الذين ثبت تواجدهم بالقطاع الخاص إلى جهات عملهم الأصلية بالمستشفيات.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري في القطاع الصحي، وإتباع النظم الإدارية مطالبا مديري المستشفيات، إفادة الوزارة بالإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها حيالهم.

ونبه “عقوب” على ضرورة إعداد تقارير دورية عن سير العمل؛ بهدف تقييم الموقف العام، مؤكداً في الوقت ذاته على دعمه للقطاع الصحي الليبي ككل.