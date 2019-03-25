فضية للدراجات الليبية في طواف “موريتانيا”

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ
تمكن المنتخب الوطني للدراجات، من الحصول على المركز الثاني، بعدما توج الدراج الليبي “علاء القزيري” بفضية سباق موريتانيا الدولي للدراجات وفوزه بالمركز الثاني .
هذا و حلّ “القزيري” بفارق 50 ثانية على صاحب الميدالية الذهبية .
ونجح المنتخب الليبي في تحقيق ذهبية 99 كيلومتر، بعد حصول الدراج “علاء حمودة” على المركز الأول في منافسات المرحلة الثانية .
واختتم طواف موريتانيا بعد إكمال 5 مراحل بمشاركة 13 منتخبًا من 9 دول وشارك المنتخب الليبي في الطواف بـ 6 دراجين، هم “علاء القزيري” و”محمد الكمع” و”عبدالسلام أبوظهير” و”قيس أبوثالولة” و”أنس اليتيم” و”معاذ غيث” .

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