مستشفى الوحدة درنة يشهد مراسم التسليم والاستلام بين الإدارة السابقة والجديدة 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شكّلت بمستشفى الوحدة التعليمي إجراءات مراسم التسليم والاستلام، لإدارة مستشفى الوحدة التعليمي، بين مدير المستشفى السابق الدكتور “وليد فتحي الطرابلسي” والمدير الجديد الأستاذ “إبراهيم فوزي عزوز” تنفيذًا لقرار وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور “سعد عقوب” رقم (17) لسنة 2019م، وذلك من قبل اللجنة المعدة من جهة عميد بلدية درنة المستشار “عبد المنعم الغيثي” رقم (9) لسنة 2019م .

وأثنت اللجنة علی الجهود الكبيرة، التي بذلها الدكتور “وليد الطرابلسي” عند توليه المهام خلال المدة التي قضاها في إدارة المستشفی، كما تمنت اللجنة المكلفة من قبل وزارة الصحة للمدير الجديد الأستاذ “إبراهيم عزوز” التوفيق والسداد في مهام عمله، داعيًا إياه إلی مضاعفة الجهود وتوحيدها بما يحقق تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن.

وخلال مراسم التسليم، أشاد الحاضرون أن عملية التسليم والاستلام تمت بشكل سلس في جو يسوده الود والتفاهم بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية“.