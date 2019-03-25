تدشين حملة لضبط المركبات الآليّة المخالفة للقانون في بنغازي
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
طالب مدير أمن بنغازي عميد “عادل عبد العزيز” رئيس قسم المرور والتّراخيص بضبط كافّة المركبات الآلية المخالفة للقانون .
وشدّد مدير أمن بنغازي في خطابه، بتكثيف الحملات، وضبط المركبات الآلية المخالفة، التي لا تحمل لوحات معدنية ومعتمة الزجاج وحجزها على الفور .
كما شدد مدير أمن بنغازي، بضرورة عدم الإفراج عن المركبات الآلية، إلا بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل وإحالة كشوفات بالمركبات الآلية التي يتم ضبطها .
وكان مدير أمن بنغازي، قد عقد اجتماعا موسعا يوم أمس الأحد مع كلّ من المساعد للشؤون الأمنية ورئيس قسم البحث الجنائي ورئيس قسم المرور والتراخيص ورئيس قسم شرطة النجدة ورئيس وحدة التحريات العامة .
وطالب عميد “عادل عبد العزيز” في الاجتماع الذي عقد أمس بإعداد خطة أمنية؛ لتسهيل حركة السير داخل المدينة ومنع الاختناقات المرورية داخل المدينة في ساعات الذروة وفي أماكن المدارس العامة والخاصة والمصارف .
كما طالب مساعد الشؤون الأمنية تكليف قسم النجدة ومراكز الشرطة لمساندة أعضاء المرور في تسهيل حركة السير أثناء ساعات الذروة .
وكانت الخطة المعدة قد انطلقت اليوم الإثنين، وتم تكليف مكتب الإعلام الأمني بالمديرية بمواكبة هذه الخطة .