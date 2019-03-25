القبض على تشكيل عصابي خطير يمتهن السّطو المسلح في بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي النقيب “أحمد المسماري” القبض على تشكيل عصابي مسلح وخطير في مدينة بنغازي .

وأوضح “المسماري” أن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات مؤكّدة من أحد المصادر السرية والموثوق فيها، بمكان تواجد هذا التشكيل وكيفية نشاطه .

وذكر المسؤول أن التشكيل يتكون من ستة أشخاص مسلحين بالكامل، لافتًا إلى أن التشكيل ينشط في منطقة بوعطني جنوب بنغازي، ويقومون بعمليات سرقة بالمنازل والمزارع الموجودة هناك .

وأشار إلى أن أعضاء التحريات العامة، تمكنوا من القبض على المدعو “إ.ب.ع ” وهويستقل سيارة من نوع (هونداي ـ أفانتي / رصاصية اللون) يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من مارس الجاري .

ولفت “المسماري” أنه بالاستدلال مع المعني اعترف بسرقة عدة منازل وبعض الاستراحات، وأنه قام بشراء السيارة المضبوطة معه بمبلغ “15000” ألف دينارمن ثمن المسروقات .

وتابع مدير مكتب الإعلام الأمني أن الجاني اعترف أثناء التحقيق بوجود شركاء معه في عدة قضايا، والجناة هم “ر.ع.س”، والمدعو الثاني “و.خ.س.ص” .

وقال إنه تم القبض على الجناة، وهم “ر.ع.س، و.خ.س.ص” واعترفوا بارتكابهم عدة سرقات باستخدام السلاح الناري “مسدس” واستخدام الأسلحة البيضاء، بمشاركة المدعو “ع.ع.ب” .

وعند الاستدلال مع الجناة، حضر إلى وحدة التحريات العامة المواطن “محمد خميس العبيدي”، والذي أكد تعرضه للسرقة من قبل المدعو “إ.ب .ع” والمدعو “ر.ع.س” مؤكدًا مشاهدتهم في منزله يوم السرقة، وقاموا بإشهار سلاح ناري عليه، وسرقوا مبلغ مالي وقدره “18” ألف دينار ليبي، وبعض المستندات الشخصية، وشاشة تلفاز وإسطوانات غاز وأغراض ورشة خراطة .

وتابع المجني عليه “العبيدي” أن الجناة لاذوا بالفراربواسطة سيارة (هونداي) المذكورة سلفًا .

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أنه عند التحقيق مع الجناة اعترفوا بسرقة منزل “العبيدي” وأنهم قاموا ببيع كافة مسروقاتهم للمدعو “أ.ق” وهذا الأخير يعمل بسوق العشية “دينارين”.

وأشار النقيب “المسماري” إلى أنه تم ضبط كافة الجناة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.