طبيب بولندي يطالب المسؤولين الليبيين بمنحه الجنسية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب الطبيب البولندي الجراح فرانشستك فويتش البالغ من العمر ثمانون عاماً، المسؤولين الليبيين بمنحه الجنسية الليبية.

وأوضح فويتش –  لوكالة أخبار ليبيا 24 والتي  كانت أول وسيلة إعلامية تحاوره – أنه طالب أكثر من مرة المسؤولين الليبيين الذين قابلتهم بأنني أرغب في الجنسية الليبية ولم يستمع لي أحد .

وقال الطبي – الذي يعمل بمركز طبرق الطبي – عشت في طبرق أكثر 32 عاماً وأجريت آلاف من العمليات الجراحية، وترعرعت في هذه المدينة، وأحببتها ولي فيها أصدقاء وتربطني علاقات وطيدة مع سكانها وأحب ليبيا بكل ظروفها .

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