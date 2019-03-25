طبيب بولندي يطالب المسؤولين الليبيين بمنحه الجنسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب الطبيب البولندي الجراح فرانشستك فويتش البالغ من العمر ثمانون عاماً، المسؤولين الليبيين بمنحه الجنسية الليبية.

وأوضح فويتش – لوكالة أخبار ليبيا 24 والتي كانت أول وسيلة إعلامية تحاوره – أنه طالب أكثر من مرة المسؤولين الليبيين الذين قابلتهم بأنني أرغب في الجنسية الليبية ولم يستمع لي أحد .

وقال الطبي – الذي يعمل بمركز طبرق الطبي – عشت في طبرق أكثر 32 عاماً وأجريت آلاف من العمليات الجراحية، وترعرعت في هذه المدينة، وأحببتها ولي فيها أصدقاء وتربطني علاقات وطيدة مع سكانها وأحب ليبيا بكل ظروفها .