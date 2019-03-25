تسييري طبرق يبحث مع الكهرباء والتّحلية إنشاء المحطّات الجديدة وتحديد مواقعها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بحث رئيس المجلس التّسييري لبلديّة طبرق “فرج بوالخطابية”، أمس الأحد، مع شركة الكهرباء ومحطة تحلية المياه، تحديد الأماكن المزمع إقامة محطة تحلية المياه الجديدة ومحطة للكهرباء الغازية.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدراء التخطيط العمراني والأملاك العامة، تحديد المواقع الجديدة لإنشاء محطة توليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تقدر بــ 740 ميغاوات، على أن تكون داخل محطة الكهرباء الحالية، بعد إجراء تحويرات بموافقة تخطيط المدن والأملاك العامة.

وأكد “بوالخطابية”، تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض بمنطقة (المرصص) غرب طبرق وذلك لإنشاء محطة تحلية المياه، منوهًا إلى المجلس التسييري سيذلل كل الصعاب والعراقيل التي تواجه إنشاء هذه المحطات التي ستخدم المواطن، في طبرق وغيرها من المدن المجاورة.