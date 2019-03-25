آمر منطقة طبرق العسكرية يحجز 7 حفارات لآبار المياه 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر منطقة طبرق العسكرية، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة، لواء هاشم بورقعة، حجز عدد 7 حفارات خاصة بحفر الآبار الجوفية يديرها أخوة عرب.

وأوضح بورقعة لـ”أخبار ليبيا 24″، أن تلك الحفارات تقوم بحفر الآبار الجوفية لاستغلالها للتخلص من المياه السوداء وهو ما يعد مخالفة قانونية وتتسبب في تلوث حوض المياه الجوفية بالمدينة.

هذا وانتشرت خلال الآونة الأخيرة العديد من الحفارات التي يديرها أخوة عرب بدون تراخيص أو إجراءات قانونية، يقومون بحفر آبار مياه جوفية ومن ثم يستعملها أصحاب العمارات والمنازل للتخلص من المياه السوداء.

وأشار بورقعة، إلى منع البناء العشوائي في كثير من الأحياء المستحدثة والتي ليس بها مخططات معتمدة لكونه يعد مخالفاً للقانون، مؤكدًا أنه ستكون هنالك حملة قادمة لإزالة البناء العشوائي وستنطلق قريبًا .