جنوب أفريقيا تقصي المنتخب الوطني من بطولة أمم أفريقيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أنهى فريق جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، أمال منتخبنا في التاهل إلى بطولة أمّم افريقيا 2019 بعد أن هزمه في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية.

وجاءت النتيجة (2-1) لصالح جنوب أفريقيا، حيثً تمكنت من افتتاح التسجيل بعد خمس دقائق على انطلاق الشوط الثاني عن طريق، بيرسي تاو، وعدل المنتخب الليبي بواسطة أحمد بن علي، في الدقيقة (65).