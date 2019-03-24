لشبهات فساد… هيئة مكافحة الفساد بنغازي تطالب بحجز المحامي العام ومنعه من السفر

أخبار ليبيا24- خاص

طالب رئيس هيئة مكافحة الفساد بنغازي وضواحيها هشام فرج شلوف، مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ التعميم على جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، بحجز المحامي العام إبراهيم محمد الدرسي ومنعه من السفر وتسليمه إلى الهيئة للتحقيق معه.

ووجهت هيئة مكافحة الفساد بنغازي كتابًا إلى دائرة الحصانة في المحكمة العليا بشأن رفع الحصانة عن المحامي العام بنغازي، موضحة أن هناك عدة شكاوي ضد المحامي العام وشبه فساد مالي وإداري وإساءة استعمال السلطة والوظيفة.

وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد بنغازي وضواحيها هشام فرج شلوف كشف في أوّل تصريح له لـ”أخبار ليبيا24″ بعد محاولة اغتياله أن قضايا الفساد التي كشفتها الهيئة كبيرة، تهز الأمن القومي والأمن الاقتصادي والرأي العام، وأنه تم تضييق الخناق على المتهمين في تلك القضايا